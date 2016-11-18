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На Прикарпатті повідомили про підозру двом депутатам, які вимагали 2 тис. доларів за землю

На Прикарпатті повідомили про підозру двом депутатам, які вимагали 2 тис. доларів за землю

Київ • УНН

 • 7821 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 18 листопада. УНН. Слідчі прокуратури Івано-Франківської області повідомили про підозру двом депутатам, яких 17.10 2016 викрито на одержанні 2 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

За таку суму сільські депутати обіцяли вирішити питання щодо виділення та передачі у приватну власність 0,7432 га землі у приміському селі Івано-Франківська. Передача коштів відбувалась двома траншами. Затримано зловмисників після того, як вони поділили між собою хабар.

Обидвом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ прокуратури області.

Українські Національні Новини

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