На Прикарпатті повідомили про підозру двом депутатам, які вимагали 2 тис. доларів за землю
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 18 листопада. УНН. Слідчі прокуратури Івано-Франківської області повідомили про підозру двом депутатам, яких 17.10 2016 викрито на одержанні 2 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
За таку суму сільські депутати обіцяли вирішити питання щодо виділення та передачі у приватну власність 0,7432 га землі у приміському селі Івано-Франківська. Передача коштів відбувалась двома траншами. Затримано зловмисників після того, як вони поділили між собою хабар.
Обидвом повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ прокуратури області.