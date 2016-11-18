На Прикарпатье сообщили о подозрении двум сельским депутатам, которые требовали 2 тыс. долларов за землю
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 18 ноября. УНН. Следователи прокуратуры Ивано-Франковской области сообщили о подозрении двум депутатам, которых 17.10.2016 разоблачили на получении 2 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
За такую сумму сельские депутаты обещали решить вопрос о выделении и передачи в частную собственность 0,7432 га земли в пригородном селе Ивано-Франковска. Передача средств проходила двумя траншами. Задержаны злоумышленники после того, как они поделили между собой взятку.
Обоим сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел прокуратуры области.