На Прикарпатті не вводитимуть комендантської години
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Івано-Франківській ОДА провели засідання, на якому вирішили не запроваджувати комендантську годину та не закривати продуктові магазини. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає кореспондент УНН.
“На нараді в обласній державній адміністрації ухвалене рішення, що не буде комендантської години й не буде закриття магазинів продуктів та інших закладів. Вони будуть працювати в звичному режимі”, — повідомив Марцінків.
Він зазначив, що це не означає, що у суботу-неділю, навіть при гарній погоді, не потрібно дотримуватись карантинних заходів.
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“З 13:00 в суботу до 6:00 понеділка буде додаткова кількість сил і Нацгвардії і поліції покликано працювати щодо карантинних заходів. Дотримуємось режиму, перебуваємо вдома, це надзвичайно важливо. З 13:00 до 6:00 понеділка ми будемо посилено дезінфікувати місто хлоридом, у народі „хлорка“. Тому прохання перебувати вдома і не виходити з домівок”, — зазначив міський голова.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області зафіксовано 254 випадки коронавірусу, 17 людей померли.
Також, як повідомляє МОЗ, загалом найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (366), місті Києві (348), Івано-Франківській області (254), Тернопільській області (169), Київській області (140) та Вінницькій області (119).