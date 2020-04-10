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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 21453 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 31595 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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На Прикарпатье не будут вводить комендантский час

На Прикарпатье не будут вводить комендантский час

Киев  •  УНН

 • 14077 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Ивано-Франковской ОГА провели заседание, на котором решили не вводить комендантский час и не закрывать продуктовые магазины. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.

“На совещании областной государственной администрации принято решение, что не будет комендантского часа и не будет закрытия магазинов продуктов и других заведений. Они будут работать в обычном режиме”, — сообщил Марцинкив.

Он отметил, что это не означает, что в субботу-воскресенье, даже при хорошей погоде, не нужно придерживаться карантинных мероприятий.

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“С 13:00 в субботу до 6:00 понедельника будет дополнительное количество сил и Нацгвардии и полиции призвано работать по карантинных мероприятиях. Придерживаемся режима, находимся дома, это очень важно. С 13:00 до 6:00 понедельника мы будем усиленно дезинфицировать город хлоридом, в народе „хлорка“. Поэтому просьба находиться дома и не выходить из дома”, — отметил городской голова.

Напомним, в Ивано-Франковской области зафиксировано 254 случая коронавируса, 17 человек умерли.

Также, как сообщает Минздрав, в общем больше случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (366), Киеве (348), Ивано-Франковской области (254), Тернопольской области (169), Киевской области (140) и Винницкой области (119 ).

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