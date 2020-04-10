На Прикарпатье не будут вводить комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Ивано-Франковской ОГА провели заседание, на котором решили не вводить комендантский час и не закрывать продуктовые магазины. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.
“На совещании областной государственной администрации принято решение, что не будет комендантского часа и не будет закрытия магазинов продуктов и других заведений. Они будут работать в обычном режиме”, — сообщил Марцинкив.
Он отметил, что это не означает, что в субботу-воскресенье, даже при хорошей погоде, не нужно придерживаться карантинных мероприятий.
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“С 13:00 в субботу до 6:00 понедельника будет дополнительное количество сил и Нацгвардии и полиции призвано работать по карантинных мероприятиях. Придерживаемся режима, находимся дома, это очень важно. С 13:00 до 6:00 понедельника мы будем усиленно дезинфицировать город хлоридом, в народе „хлорка“. Поэтому просьба находиться дома и не выходить из дома”, — отметил городской голова.
Напомним, в Ивано-Франковской области зафиксировано 254 случая коронавируса, 17 человек умерли.
Также, как сообщает Минздрав, в общем больше случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (366), Киеве (348), Ивано-Франковской области (254), Тернопольской области (169), Киевской области (140) и Винницкой области (119 ).