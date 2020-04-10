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На Прикарпатті через коронавірус померло вже 17 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Івано-Франківській області вже зафіксовано 254 випадки коронавірусу, 17 людей померли. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає кореспондент УНН.

"У нашій області 254 хворих, 17 летальних випадків, 12 одужало. За даними обласного лабораторного центру, підтверджених випадків у жителів міста зафіксовано 74, а також додавайте до цього один випадок в селі Черніїв, один випадок Підпечери, і один випадок у селі Підлужжя. Загалом - це 77 осіб, в яких офіційно підтверджений коронавірус в місті Івано-Франківську", - повідомив Марцінків.

Він також повідомив, що наразі зафіксовано 235 підозр на коронавірус.

"Вчора мали три летальні випадки з підозрою", - додав Марцінків.

Нагадаємо, що сьогодні команда Міністерства охорони здоров’я вирушила в Івано-Франківську область, де зафіксовано найбільше летальних випадків через COVID-19, для аналізу ситуації.

Також, як повідомляє МОЗ, загалом найбільше випадків COVID-19 зареєстровано: у Чернівецькій області (366), місті Києві (348), Івано-Франківській області (254), Тернопільській області (169), Київській області (140) та Вінницькій області (119).

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