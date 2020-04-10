Комісія МОЗ поїхала на Прикарпаття, де найбільше смертей від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні команда Міністерства охорони здоров’я вирушила в Івано-Франківську область, де зафіксовано найбільше летальних випадків від COVID-19, для аналізу ситуації. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні команда Міністерства охорони здоров’я відправилася до Івано-Франківської області, яка лідирує за кількістю летальних випадків. У комісії перебуває заступник міністра охорони здоров’я, професори, які займаються та опікуються інфекційними хворобами, анестезіологією, реаніматологією. Будуть надані рекомендації в разі необхідності для покращення ситуації з наданням медичної допомоги",- розповів Ляшко.
Також, як повідомляє МОЗ, загалом найбільше випадків COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (366), місті Києві (348), Івано-Франківській області (254), Тернопільській області (169), Київській області (140) та Вінницькій області (119).
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 квітня зафіксовано 2203 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 летальні.
Як повідомлялося, пік захворюваності на коронавірус в Україні 14 квітня не відбудеться, як очікувалось.