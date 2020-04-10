Комиссия Минздрава поехала на Прикарпатье, где больше всего смертей от COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 3409 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сегодня команда Министерства здравоохранения отправилась в Ивано-Франковскую область, где зафиксировано больше всего летальных случаев от COVID-19, для анализа ситуации. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня команда Министерства здравоохранения отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует по количеству летальных исходов. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, профессора, которые занимаются инфекционными болезнями, анестезиологией, реаниматологией. Будут даны рекомендации в случае необходимости для улучшения ситуации с оказанием медицинской помощи", - рассказал Ляшко.

Также, как сообщает Минздрав, в общем больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (366), Киеве (348), Ивано-Франковской области (254), Тернопольской области (169), Киевской области (140) и Винницкой области ( 119).

Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 летальных.

Как сообщалось, пика заболеваемости на коронавирус в Украине 14 апреля не будет, как ожидалось.

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