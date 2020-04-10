На Прикарпатье из-за коронавируса умерло уже 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Ивано-Франковской области уже зафиксировано 254 случая коронавируса, 17 человек умерли. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает корреспондент УНН.
"В нашей области 254 больных, 17 летальных случаев, 12 выздоровели. По данным областного лабораторного центра, подтвержденных случаев у жителей города зафиксировано 74, а также добавляйте к этому один случай в селе Черниев, один случай Подпечеры, и один случай в селе Подлужье. В общем - это 77 человек, в которых официально подтвержден коронавирус в городе Ивано-Франковске", - сообщил Марцинкив.
Он также сообщил, что сейчас зафиксировано 235 подозрений на коронавирус.
"Вчера было три летальных случая с подозрением", - добавил Марцинкив.
Напомним, что сегодня команда Министерства здравоохранения отправилась в Ивано-Франковскую область, где зафиксировано больше всего летальных случаев из-за COVID-19 для анализа ситуации.
Также, как сообщает Минздрав, в общем больше всего случаев COVID-19 зарегистрировано: в Черновицкой области (366), Киеве (348), Ивано-Франковской области (254), Тернопольской области (169), Киевской области (140) и Винницкой области (119).