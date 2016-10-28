На Прикарпатті евакуювали дітей з палаючого дитсадка
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Вчора, 27 жовтня до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що у Бурштині Галицького району виникла пожежа в електрощитовій у підвальному приміщенні дошкільного навчального закладу “Берізка”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління ДСНС в Івано-Франківської області.
Після того, як рятувальники прибули до місця події було евакуйовано 89 дітей та 25 осіб обслуговуючого персоналу.
Через сильне задимлення приміщення рятувальники, які ліквідували пожежу, протягом 10 хвилин працювали у апаратах захисту органів дихання та зору.
Як зазначають рятувальники, попередня причина виникнення пожежі — коротке замикання електропроводки в щитовій.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні сталось 197 пожеж, внаслідок яких загинуло сім осіб, четверо постраждало.