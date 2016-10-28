На Прикарпатье эвакуировали детей из горящего детсада
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 28 октября. УНН. Вчера, 27 октября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Бурштыне Галицкого района возник пожар в электрощитовой в подвальном помещении детского сада "Березка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления ГосЧС в Ивано-Франковской области.
После того, как спасатели прибыли на место происшествия были эвакуированы 89 детей и 25 человек обслуживающего персонала.
Из-за сильного задымления помещения спасатели, которые ликвидировали пожар в течение 10 минут работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Как отмечают спасатели, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в щитовой.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 197 пожаров, в результате которых погибли семь человек, четверо пострадали.