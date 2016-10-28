На Прикарпатье эвакуировали детей из горящего детсада

После того, как спасатели прибыли на место происшествия были эвакуированы 89 детей и 25 человек обслуживающего персонала.

Из-за сильного задымления помещения спасатели, которые ликвидировали пожар в течение 10 минут работали в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Как отмечают спасатели, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в щитовой.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине произошло 197 пожаров, в результате которых погибли семь человек, четверо пострадали.