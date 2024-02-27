На Полтавщині вночі уламки ворожого БпЛА пошкодили електролінію: є проблеми зі світлом
Київ • УНН
Уламки ворожого безпілотника вночі пошкодили лінію електропередач у Полтавській області, залишивши без світла понад 200 домогосподарств та підприємств.
У ніч на 27 лютого в Полтавській області уламки ворожого дрона пошкодили лінію електромережі, в результаті чого без світла залишились понад 200 споживачів. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Уночі рештки ворожого БпЛА пошкодили електролінію в Лубенському районі. Внаслідок цього без світла залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів
За його словами, нині фахівці в посиленому режимі працюють над відновленням електропостачання.
Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 27 лютого в Полтавській області було чутно вибухи. Однак за словами голови ОВА, влучань в об'єкти не зафіксовано.