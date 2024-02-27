На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом
Киев • УНН
Обломки вражеского беспилотника ночью повредили линию электропередач в Полтавской области, оставив без света более 200 домохозяйств и предприятий.
В ночь на 27 февраля в Полтавской области обломки вражеского дрона повредили линию электросети, в результате чего без света остались более 200 потребителей. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Ночью остатки вражеского БпЛА повредили электролинию в Лубенском районе. В результате без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей
По его словам, сейчас специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.
Ранее УНН сообщал, что в ночь на 27 февраля в Полтавской области были слышны взрывы. Однако по словам главы ОВА, попаданий в объекты не зафиксировано.
На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом
Обломки вражеского беспилотника ночью повредили линию электропередач в Полтавской области, оставив без света более 200 домохозяйств и предприятий.
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