На Полтавщине ночью обломки вражеского БпЛА повредили электролинию: есть проблемы со светом

В ночь на 27 февраля в Полтавской области обломки вражеского дрона повредили линию электросети, в результате чего без света остались более 200 потребителей. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Ночью остатки вражеского БпЛА повредили электролинию в Лубенском районе. В результате без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей - написал Пронин в соцсетях.

По его словам, сейчас специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 27 февраля в Полтавской области были слышны взрывы. Однако по словам главы ОВА, попаданий в объекты не зафиксировано.