На Полтавщині не зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі - ОВА

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що на Полтавщині не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі. Раніше у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи, а Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль у цьому напрямку.