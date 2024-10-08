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На Полтавщині не зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі - ОВА

На Полтавщині не зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі - ОВА

Київ • УНН

 • 35148 перегляди

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що на Полтавщині не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі. Раніше у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи, а Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль у цьому напрямку.

На Полтавщині не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

За попередньою інформацією, обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі

- сказав Філіп Пронін.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Полтавській області сталися вибухи, а Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль у даному напрямку.

Вибухи пролунали у Кременчуці та Полтаві08.10.24, 22:06 • 39790 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна
kremenchukКременчук
poltavaПолтава

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