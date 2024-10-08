На Полтавщині не зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі - ОВА
Київ • УНН
Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що на Полтавщині не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі. Раніше у Кременчуці та Полтаві пролунали вибухи, а Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль у цьому напрямку.
На Полтавщині не було зафіксовано влучань по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
За попередньою інформацією, обійшлося без влучань по цивільній інфраструктурі
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Полтавській області сталися вибухи, а Повітряні Сили заявили про швидкісну ціль у даному напрямку.
Вибухи пролунали у Кременчуці та Полтаві08.10.24, 22:06 • 39790 переглядiв