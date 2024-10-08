На Полтавщине не зафиксировано попаданий по гражданской инфраструктуре - ОВА
Киев • УНН
Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что на Полтавщине не было зафиксировано попаданий по гражданской инфраструктуре. Ранее в Кременчуге и Полтаве прогремели взрывы, а Воздушные Силы заявили о скоростной цели в этом направлении.
На Полтавщине не было зафиксировано попаданий по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.
По предварительной информации, обошлось без попаданий по гражданской инфраструктуре
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Полтавской области произошли взрывы, а Воздушные Силы заявили о скоростной цели в данном направлении.
Взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве8 октября 2024, 19:06 • 8299 просмотров