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На Полтавщині стався вибух у будинку, є загиблий

На Полтавщині стався вибух у будинку, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В одному з сіл на Полтавщині стався вибух газу у житловому будинку, внаслідок якого загинула одна людина та одна людина отримала травми. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені сьогодні дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

Інцидент стався у селі Мала Перещепина Новосанжарського району 24 грудня.

"У житловому будинку громадянина 1956 року народження стався вибух природного газу з послідуючим горінням. Вибух орієнтовно стався в кімнаті, де розташований газовий котел. Внаслідок вибуху власник будинку отримав травми та госпіталізований до Новосанжарської ЦРЛ. Співмешканка господаря, громадянка Б. 1978 року народження, загинула на місці події", - повідомили в управлінні.

Як зазначається, тіло загиблої для встановлення причин смерті направлено до Новосанжарського відділення обласного бюро СМЕ.

Обставини та причини вибуху встановлюються.

Нагадаємо, на Одещині спалахнув балон з газом, є постраждалі.

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