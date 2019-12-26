На Полтавщині стався вибух у будинку, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. В одному з сіл на Полтавщині стався вибух газу у житловому будинку, внаслідок якого загинула одна людина та одна людина отримала травми. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені сьогодні дані управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.
Інцидент стався у селі Мала Перещепина Новосанжарського району 24 грудня.
"У житловому будинку громадянина 1956 року народження стався вибух природного газу з послідуючим горінням. Вибух орієнтовно стався в кімнаті, де розташований газовий котел. Внаслідок вибуху власник будинку отримав травми та госпіталізований до Новосанжарської ЦРЛ. Співмешканка господаря, громадянка Б. 1978 року народження, загинула на місці події", - повідомили в управлінні.
Як зазначається, тіло загиблої для встановлення причин смерті направлено до Новосанжарського відділення обласного бюро СМЕ.
Обставини та причини вибуху встановлюються.
Нагадаємо, на Одещині спалахнув балон з газом, є постраждалі.