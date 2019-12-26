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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 40474 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 121459 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 127215 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125363 просмотра

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5 марта, 15:49 • 148714 просмотра

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В Полтавской области произошел взрыв в доме, есть погибший

В Полтавской области произошел взрыв в доме, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 14923 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В одном из сел Полтавской области произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого погиб один человек и один человек получил травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные сегодня данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

Инцидент произошел в селе Малая Перещепина Новосанжарского района 24 декабря.

"В жилом доме гражданина 1956 года рождения произошел взрыв природного газа с последующим горением. Взрыв ориентировочно произошел в комнате, где расположен газовый котел. В результате взрыва владелец дома получил травмы и госпитализирован в Новосанжарскую ЦРБ. Сожительница хозяина, гражданка Б. 1978 года рождения, погибла на месте происшествия", - сообщили в управлении.

Как отмечается, тело погибшей для установления причин смерти направлено в Новосанжарское отделение областного бюро СМЭ.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

Напомним, в Одесской области вспыхнул баллон с газом, есть пострадавшие.

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