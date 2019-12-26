В Полтавской области произошел взрыв в доме, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В одном из сел Полтавской области произошел взрыв газа в жилом доме, в результате которого погиб один человек и один человек получил травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные сегодня данные управления по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
Инцидент произошел в селе Малая Перещепина Новосанжарского района 24 декабря.
"В жилом доме гражданина 1956 года рождения произошел взрыв природного газа с последующим горением. Взрыв ориентировочно произошел в комнате, где расположен газовый котел. В результате взрыва владелец дома получил травмы и госпитализирован в Новосанжарскую ЦРБ. Сожительница хозяина, гражданка Б. 1978 года рождения, погибла на месте происшествия", - сообщили в управлении.
Как отмечается, тело погибшей для установления причин смерти направлено в Новосанжарское отделение областного бюро СМЭ.
Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.
Напомним, в Одесской области вспыхнул баллон с газом, есть пострадавшие.