На Полтавщині спіймали водія з перевищенням у 16 разів норми алкоголю

"Під час незначного ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння в іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію. Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за керування транспортними засобами у п'яному вигляді. Нетверезим водіям відтоді загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на термін до 3 років, а за повторне правопорушення — штраф 51 тисяча гривень.