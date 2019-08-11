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На Полтавщині спіймали водія з перевищенням у 16 разів норми алкоголю

На Полтавщині спіймали водія з перевищенням у 16 разів норми алкоголю

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Полтавській області патрульні поліцейські виявили нетверезого водія, вміст алкоголю у крові якого майже у 16 разів перевищував допустиму норму. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.

"Під час незначного ДТП один з учасників помітив явні ознаки алкогольного сп’яніння в іншого водія. Перший одразу ж повідомив в поліцію. Коли на місце події прибули патрульні, результат вразив усіх присутніх. Вміст алкоголю у крові чоловіка склав 3,17 проміле, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за керування транспортними засобами у п'яному вигляді. Нетверезим водіям відтоді загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу та позбавлення прав на термін до 3 років, а за повторне правопорушення — штраф 51 тисяча гривень.

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