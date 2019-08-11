В Полтавской области поймали водителя с превышением в 16 раз нормы алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Полтавской области патрульные полицейские обнаружили нетрезвого водителя, содержание алкоголя в крови которого почти в 16 раз превышало допустимую норму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
"Во время незначительного ДТП один из участников заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя. Первый сразу же сообщил в полицию. Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.
Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность за управление транспортными средствами в пьяном виде. Нетрезвым водителям с тех пор грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа и лишение прав на срок до 3 лет, а за повторное правонарушение - штраф 51 тысяча гривен.