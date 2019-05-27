На Полтавщині пограбували підприємця, вдаривши його дружину електрошокером
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Полтавській області невідомі скоїли розбійний напад на родину місцевого приватного підприємця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невстановлені особи в масках проникли до приватного будинку підприємця, коли того не було вдома. Нападники завдали удар струмом з електрошокера його дружині на очах у двох малолітніх дітей. Жінку зв’язали.
Після цього грабіжники відкрито заволоділи грошима на суму близько 100 тисяч гривень та з місця скоєння злочину втекли.
Розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, озброєні іноземці пограбували киянина на 600 тис. грн.