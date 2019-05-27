В Полтавской области ограбили предпринимателя, ударив его жену электрошокером

Неустановленные лица в масках проникли в частный дом предпринимателя, когда того не было дома. Нападавшие нанесли удар током с электрошокера его жене на глазах у двух малолетних детей. Женщину связали.



После этого грабители открыто завладели деньгами в сумме около 100 000 гривен и с места преступления скрылись.



Начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).



Как сообщал УНН, вооруженные иностранцы ограбили киевлянина на 600 тыс. грн .