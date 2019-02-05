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На Полтавщині обмежили рух вантажівок

На Полтавщині обмежили рух вантажівок

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Полтавській області через деформацію дорожнього покриття вводиться обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Служби автомобільних доріг у Полтавській області, передає УНН.

“Служба автомобільних доріг повідомляє, що у зв’язку із значними деформаціями дорожнього покриття та з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільній дорозі Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук, Служба автомобільних доріг у Полтавській області ... вводить обмеження руху транзитного вантажного автотранспорту, маса якого перевищує 10 тонн, на всій її протяжності”, — йдеться в повідомленні.

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У службі також повідомили, що об’їзд буде здійснюватися автодорогами М-03 Київ-Харків-Довжанський та М-22 Полтава-Олександрія через Полтаву у відповідності до технічних засобів організації дорожнього руху, які встановлені згідно погодженої Управлінням патрульної поліції в Полтавській області схеми.

Наразі дорожніми службами проводяться роботи із забезпечення проїзду.

Як повідомляв УНН, у Києві у вівторок, 5 лютого, частково обмежено рух на Південному мостовому переході та Північному мосту.

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