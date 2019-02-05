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Сьогодні обмежать рух транспорту на двох столичних мостах

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Києві у вівторок, 5 лютого, частково обмежать рух на Південному мостовому переході та Північному мосту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.

Рух транспорту буде частково обмежено у зв’язку із виконанням ремонту асфальтобетонного покриття:

  • на Південному мостовому переході з 11:00 до 17:00 у напрямку Столичного шосе;
  • на Північному мосту через річку Дніпро із 16:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь;
  • на Північному мосту через річку Дніпро із 21:00 до 01:00 у напрямку житлового масиву Троєщина.

Нагадаємо, українців попередили про слабку видимість через туман.

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