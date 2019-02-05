Сегодня ограничат движение транспорта на двух столичных мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Киеве во вторник, 5 февраля, частично ограничат движение на Южном мостовом переходе и Северном мосту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Движение транспорта будет частично ограничено в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия:
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- на Южном мостовом переходе с 11:00 до 17:00 в направлении Столичного шоссе;
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- на Северном мосту через реку Днепр с 16:00 до 20:00 в направлении жилого массива Оболонь;
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- на Северном мосту через реку Днепр с 21:00 до 01:00 в направлении жилого массива Троещина.
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Напомним, украинцев предупредили о слабой видимости из-за тумана.