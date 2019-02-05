Українців попередили про слабку видимість через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. На півдні, у центральних та східних областях у вівторок, 5 лютого, очікується туман, через що видимість буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 лютого у південних, східних та центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий); на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - вказали синоптики.
За даними "Укравтодору", сьогодні вранці туман спостерігається в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях, на решті території без опадів.
"Стан покриття на автодорогах державного значення: мокре, в Донецькій області місцями ожеледиця. Проїзд на дорогах державного значення забезпечено", - додали в "Укравтодорі".
На перевальних ділянках доріг, як повідомляється, - без опадів. Стан покриття тут мокрий, лише на Вишківському перевалі засніжений.
Нагадаємо, 5 лютого частину України засипле мокрим снігом.