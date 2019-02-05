Украинцев предупредили о слабой видимости из-за тумана

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 77221 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101301 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135962 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134402 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131607 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126014 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163489 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117915 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141505 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 5 февраля. УНН. На юге, в центральных и восточных областях во вторник, 5 февраля, ожидается туман, из-за чего видимость будет ограничена 200-500 метрами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"5 февраля в южных, восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - указали синоптики.

По данным "Укравтодора", сегодня утром туман наблюдается в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях, на остальной территории без осадков.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: мокрое, в Донецкой области местами гололедица. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - добавили в "Укравтодоре".

На перевальных участках дорог, как сообщается, - без осадков. Состояние покрытия здесь мокрое, только на Вышковском перевале заснеженное.

Напомним, 5 февраля часть Украины засыплет мокрым снегом.

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