Украинцев предупредили о слабой видимости из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. На юге, в центральных и восточных областях во вторник, 5 февраля, ожидается туман, из-за чего видимость будет ограничена 200-500 метрами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 февраля в южных, восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - указали синоптики.
По данным "Укравтодора", сегодня утром туман наблюдается в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях, на остальной территории без осадков.
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: мокрое, в Донецкой области местами гололедица. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", - добавили в "Укравтодоре".
На перевальных участках дорог, как сообщается, - без осадков. Состояние покрытия здесь мокрое, только на Вышковском перевале заснеженное.
Напомним, 5 февраля часть Украины засыплет мокрым снегом.