В Полтавской области ограничили движение грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Полтавской области из-за деформации дорожного покрытия вводится ограничение движения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы автомобильных дорог в Полтавской области, передает УНН.
"Служба автомобильных дорог сообщает, что в связи со значительными деформациями дорожного покрытия и с целью обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге Т-17-16 Хорол-Семеновка-Кременчуг, Служба автомобильных дорог в Полтавской области ... вводит ограничения движения транзитного грузового автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн, на всей ее протяженности", - говорится в сообщении.
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В службе также сообщили, что объезд будет осуществляться автодорогами М-03 Киев-Харьков-Довжанский и М-22 Полтава-Александрия через Полтаву в соответствии с технических средств организации дорожного движения, установленные согласно согласованной Управлением патрульной полиции в Полтавской области схемы.
Сейчас дорожными службами проводятся работы по обеспечению проезда.
Как сообщал УНН, в Киеве во вторник, 5 февраля, частично ограничено движение на Южном мостовом переходе и Северном мосту.