На Полтавщині Mercedes в'їхав у зупинку, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Вчора, 9 серпня, близько 20:00 на автодорозі “Київ-Харків”, поблизу села Попове-Рокита автомобіль Mercedes-Benz в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого водій загинув на місці події. Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, передає УНН.
За попередньою інформацією, автомобіль Mercedes-Benz під керуванням 37-річного жителя Полтави в'їхав в автобусну зупинку. Водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події.
38-річний пасажир Mercedes-Benz отримав тілесні ушкодження і доставлений до місцевої лікарні. У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.
Нагадаємо, в Одесі у результаті ДТП за участі кількох автомобілів постраждала жінка.