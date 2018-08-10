В Полтавской области Mercedes въехал в остановку, есть погибший

По предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz под управлением 37-летнего жителя Полтавы въехал в автобусную остановку. Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия.

38-летний пассажир Mercedes-Benz получил телесные повреждения и доставлен в местную больницу. В рамках уголовного производства следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Одессе в результате ДТП с участием нескольких автомобилей пострадала женщина.