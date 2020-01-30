На Полтавщині чиновники привласнили понад 38 млн грн під час будівництва школи та басейну - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Полтавщині правоохоронці викрили протиправний механізм привласнення чиновниками коштів обласного та місцевого бюджетів, виділених на реалізацію інфраструктурних проектів у сфері освіти та спорту. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовці держустанов спільно з власником комерційної структури допомогли "освоїти" підконтрольним підприємством понад 38 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво та реконструкцію двох об’єктів соціальної сфери: фізкультурно-оздоровчого басейну та школи-інтернату.
Для здійснення оборудки фігуранти провадження штучно завищували вартість використаних будівельних матеріалів через оформлення операцій з їх закупівлі у підконтрольних фірм-прокладок. Надалі, комерсанти підготували відповідні акти, до яких включили обсяги робіт, які фактично не виконувались на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. У свою чергу, посадовці розпорядників бюджетних коштів свідомо прийняли та оплатили суми вказані в актах у повному обсязі.
Для виведення бюджетних грошей у "тінь" зловмисники користувалися послугами фіктивних суб’єктів господарювання. Під час обшуків у державних та комерційних структурах правоохоронці виявили документацію, яка засвідчує що фінансовий та бухгалтерський облік фірм-прокладок здійснювалося за однією адресою.
Оперативники спецслужби також вилучили акти виконаних робіт, проектно-кошторисну, фінансову, платіжну документацію, які доводять проведення оборудок.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, правоохоронці викрили факт розкрадання майже 1,6 млн гривень державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради.