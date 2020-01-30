На Полтавщині чиновники привласнили понад 38 млн грн під час будівництва школи та басейну - СБУ

$41.280.10
45.550.52
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 8 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 178360 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 134435 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 117123 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 124636 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 144382 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145690 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230430 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217398 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187592 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 14251 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 16343 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 14620 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 13881 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 12505 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 178360 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 171844 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 291158 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 313418 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 394995 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 1504 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56085 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38952 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53281 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54787 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

На Полтавщині чиновники привласнили понад 38 млн грн під час будівництва школи та басейну - СБУ

Київ • УНН

 • 13374 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На Полтавщині правоохоронці викрили протиправний механізм привласнення чиновниками коштів обласного та місцевого бюджетів, виділених на реалізацію інфраструктурних проектів у сфері освіти та спорту. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

На Полтавщині чиновники привласнили понад 38 млн грн під час будівництва школи та басейну - СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці держустанов спільно з власником комерційної структури допомогли "освоїти" підконтрольним підприємством понад 38 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво та реконструкцію двох об’єктів соціальної сфери: фізкультурно-оздоровчого басейну та школи-інтернату. 

Для здійснення оборудки фігуранти провадження штучно завищували вартість використаних будівельних матеріалів через оформлення операцій з їх закупівлі у підконтрольних фірм-прокладок. Надалі, комерсанти підготували відповідні акти, до яких включили обсяги робіт, які фактично не виконувались на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. У свою чергу, посадовці розпорядників бюджетних коштів свідомо прийняли та оплатили суми вказані в актах у повному обсязі. 

Для виведення бюджетних грошей у "тінь" зловмисники користувалися послугами фіктивних суб’єктів господарювання. Під час обшуків у державних та комерційних структурах правоохоронці виявили документацію, яка засвідчує що фінансовий та бухгалтерський облік фірм-прокладок здійснювалося за однією адресою.

Оперативники спецслужби також вилучили акти виконаних робіт, проектно-кошторисну, фінансову, платіжну документацію, які доводять проведення оборудок.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці викрили факт розкрадання майже 1,6 млн гривень державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.90
Bitcoin
$80,807.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,549.23