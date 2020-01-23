Керівники одного з департаментів Одеської ОДА привласнили понад 1,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Служба безпеки України викрила факт розкрадання майже 1,6 млн гривень державного бюджету керівниками одного з департаментів Одеської обласної державної адміністрації через комунальне підприємство облради. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними спецслужби, чиновники привласнили майже 1,6 мільйонів гривень під час проведення закупівлі товарів для потреб департаменту. Державні кошти виводились у "тінь" через низку фіктивних безготівкових операцій підконтрольними комерційними структурами, а також громадськими організаціям та благодійними фондами. Оборудка реалізовувалась із задіянням чиновників одного із комунальних підприємств обласної ради Одещини.
Під час проведених слідчими СБУ обшуків у службових кабінетах посадовців та за місцями їх проживання правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів справи.
Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, депутату Черкаської міської ради, який є директором комунального підприємства, а також двом керівникам комерційних структур повідомили про підозру в розтраті 900 тис. гривень бюджетних коштів.