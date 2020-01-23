Руководители одного из департаментов Одесской ОГА присвоили более 1,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила факт хищения почти 1,6 млн гривен государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, чиновники присвоили почти 1,6 млн гривен при проведении закупки товаров для нужд департамента. Государственные средства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами. Сделка реализовывалась с задействованием чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета Одесской области.
В ходе проведенных следователями СБУ обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.
Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, депутату Черкасского городского совета, который является директором коммунального предприятия, а также двум руководителям коммерческих структур сообщили о подозрении в растрате 900 тыс. гривен бюджетных средств.