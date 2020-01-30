В Полтавской области чиновники присвоили более 38 млн грн при строительстве школы и бассейна - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Полтавской области правоохранители разоблачили противоправный механизм присвоения чиновниками средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов в сфере образования и спорта. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госучреждений совместно с собственником коммерческой структуры помогли "освоить" подконтрольным предприятиям более 38 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию двух объектов социальной сферы: физкультурно-оздоровительного бассейна и школы-интерната.
Для осуществления сделки фигуранты производства искусственно завышали стоимость использованных строительных материалов через оформление операций по их закупке у подконтрольных фирм-прокладок. В дальнейшем, коммерсанты подготовили соответствующие акты, в которые включили объемы работ, которые фактически не выполнялись на общую сумму более 10 млн гривен. В свою очередь, должностные лица распорядителей бюджетных средств сознательно приняли и оплатили суммы указанные в актах в полном объеме.
Для вывода бюджетных денег в "тень" злоумышленники пользовались услугами фиктивных субъектов хозяйствования. Во время обысков в государственных и коммерческих структурах правоохранители обнаружили документацию, удостоверяющую что финансовый и бухгалтерский учет фирм-прокладок осуществлялись по одному адресу.
Оперативники спецслужбы также изъяли акты выполненных работ, проектно-сметную, финансовую, платежную документацию, доказывающих проведения сделок.
Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, правоохранители разоблачили факт хищения почти 1,6 млн гривен государственного бюджета руководителями одного из департаментов Одесской областной государственной администрации через коммунальное предприятие облсовета.