На Полтавщині фіксують зростання випадків COVID-19. Пацієнти потребують госпіталізації та кисневої підтримки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Полтавщині упродовж останніх трьох тижнів фіксують підйом рівня захворюваності. Зросла кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації та кисневої підтримки, повідомив Дмитро Лунін голова Полтавської ОВА, пише УНН.
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"Збільшилася кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації та кисневої підтримки. Наше ключове завдання – разом із відповідальними службами вжити всіх необхідних заходів для протидії захворюванню. Зосередимо увагу й на посиленні проведення тестування на ковід і вакцинації",- наголосив Лунін.
Голова Полтавської ОВА нагадав, що вакцини - є. В області працюють 124 пункти щеплення та виїзні бригади. Лунін закликав дотриматись профілактичних заходів, користуватись антисептичними засобами, носити маски у громадських місцях та дезінфікувати поверхні.
Доповнення
За даними МОЗ В Україні за тиждень з 24 по 30 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 впала на 5%, проти показника тижнем раніше - до майже 19 тисяч. Поменшало і госпіталізацій.
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