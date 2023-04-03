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В Полтавской области фиксируют рост случаев COVID-19. Пациенты нуждаются в госпитализации и кислородной поддержке

Киев • УНН

 • 1704487 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Полтавской области за последние три недели фиксируют подъем уровня заболеваемости. Возросло количество пациентов, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержке, сообщил Дмитрий Лунин председатель Полтавской ОГА, пишет УНН.

Цитата

"Увеличилось количество пациентов, нуждающихся в госпитализации и кислородной поддержке. Наша ключевая задача – вместе с ответственными службами принять все необходимые меры для противодействия заболеванию. Сосредоточим внимание и на усилении проведения тестирования на ковид и вакцинации",- подчеркнул Лунин.

Председатель Полтавской ОГА напомнил, что вакцины - есть. В области работают 124 пункта вакцинации и выездные бригады. Лунин призвал соблюдать профилактические меры, пользоваться антисептическими средствами, носить маски в общественных местах и дезинфицировать поверхности.

Дополнение

По данным Минздрава В Украине за неделю с 24 по 30 апреля количество подтвержденных случаев COVID-19 упало на 5%, против показателя неделей ранее - до почти 19 тысяч. Уменьшилось и количество госпитализаций. 

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