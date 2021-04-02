На підпис Зеленському передано Закон про закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, документ передано на підпис Президенту. Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради, передає УНН.

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“ щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ (проект № 5064)... Закон направлений на підпис Президенту України”, — інформують в апараті.

Деталі

Документ, зокрема, передбачає норму, за якою закупівлі “пакунків малюка” відбуватимуться через систему Prozorro.

Законом передбачено, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника).

Також, з метою ефективної організації бюджетного фінансування вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” встановлюється у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня відповідного року. У попередньому формулюванні, вартість одноразової натуральної допомоги становила “не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі”.

Що було раніше

На підпис Президенту раніше сьогодні передали Закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень.

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