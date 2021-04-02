На підпис Зеленському передано Закон про закупівлю "пакунків малюка" через Prozorro

Цитата

“Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав Закон про внесення змін до Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми“ щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка“ (проект № 5064)... Закон направлений на підпис Президенту України”, — інформують в апараті.

Деталі

Документ, зокрема, передбачає норму, за якою закупівлі “пакунків малюка” відбуватимуться через систему Prozorro.



Законом передбачено, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника).

Також, з метою ефективної організації бюджетного фінансування вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” встановлюється у розмірі трьох прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, встановлених законом на 1 січня відповідного року. У попередньому формулюванні, вартість одноразової натуральної допомоги становила “не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату її видачі”.

Що було раніше

На підпис Президенту раніше сьогодні передали Закон щодо фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали від карантинних обмежень.