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На окупованій Донеччинні влаштували чергове показове судилище: троє військових ЗСУ отримали "вироки"

Київ • УНН

 • 231164 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На тимчасово окупованій Донеччині окупанти влаштували черговий незаконний суд та приговорили до ув’язнення трьох українських громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

На окупованій Донеччинні влаштували чергове показове судилище: троє військових ЗСУ отримали "вироки"

Цитата

«Сьогодні так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин»,- написав Дмитро Лубінець.

Деталі

Омбудсман вкотре наголосив на тому, що подібні «судилища» це це грубе порушення Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Отже це черговий воєнний злочин росії.

«Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території», - додав він.

Також Лубінець закликав світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Омбудсмен про "судилища" в рф над українськими захисниками: "Світ має відреагувати"

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