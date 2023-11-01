На окупованій Донеччинні влаштували чергове показове судилище: троє військових ЗСУ отримали "вироки"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На тимчасово окупованій Донеччині окупанти влаштували черговий незаконний суд та приговорили до ув’язнення трьох українських громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.
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«Сьогодні так званий "суд" терористичного угруповання "ДНР" засудив трьох українських військових за надуманими статтями. До довічного ув'язнення — начальника служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту Олега Колмичевського. 30 років за ґратами отримали двоє бійців 56 ОМПБр — гранатометник Дмитро Добровольський та навідник Олександр Ромашин»,- написав Дмитро Лубінець.
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Омбудсман вкотре наголосив на тому, що подібні «судилища» це це грубе порушення Третьої Женевської конвенції в частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування. Отже це черговий воєнний злочин росії.
«Донецька область є частиною України в міжнародно визнаних кордонах, на них розповсюджується юрисдикція українських судів. Лише вони мають право здійснювати правосуддя на цій території», - додав він.
Також Лубінець закликав світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських громадян.
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