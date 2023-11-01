На оккупированной Донетчине устроили очередное показательное судилище: трое военных ВСУ получили "приговоры"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На временно оккупированной Донецкой области оккупанты устроили очередной незаконный суд и приговорили к заключению трех украинских граждан. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
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«Сегодня так называемый "суд" террористической группировки "ДНР" приговорил трех украинских военных по надуманным статьям. К пожизненному заключению — начальника службы радиационной, химической и биологической защиты Олега Колмичевского. 30 лет за решеткой получили двое бойцов 56 ОМПБр — гранатометчик Дмитрий Добровольский и наводчик Александр Ромашин», - написал Дмитрий Лубинец.
Детали
Омбудсман в очередной раз отметил, что подобные «судилища» это это это грубое нарушение Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущения пыток. Так что это очередное военное преступление россии.
«Донецкая область является частью Украины в международно признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории», - добавил он.
Также Лубинец призвал мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских граждан.
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