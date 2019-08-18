На одній зі столичних вулиць обмежили автомобільних рух - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В столиці України, на вулиці Пушкінській між вулицями Богдана Хмельницького і Прорізною частково обмежили автомобільний рух. Про це повідомили в комунальній корпорації “Київавтодор”, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
“Ми розпочали капітальний ремонт вулиці Пушкінської. Роботи тривають на ділянці між вулицями Богдана Хмельницького і Прорізною. Там частково обмежено рух. На цій частині вулиці роботи продовжаться до 30 вересня (час ремонту залежить від погодних умов). Перепрошуємо за незручності”, — повідомили у прес-службі КК “Київавтодор”.
Зазначається, що на вулиці Пушкінській планується вкласти 2 шари асфальту, відремонтувати тротуари (з використанням ФЕМ і тактильної плитки). Освітлюватимуть вулицю LED-ліхтарі на нових опорах.
Також вздовж Пушкінської з’явиться велосмуга. Аби водії не заїжджали на тротуари, планують встановити антипаркувальні стовпчики.
Нагадаємо, в Мінрегіоні заявили, що встановлення металевих стовпчиків перед пішохідними переходами стане обов’язковим.