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6 марта, 17:12 • 131718 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На одной из столичных улиц ограничили автомобильное движение - КГГА

На одной из столичных улиц ограничили автомобильное движение - КГГА

Киев  •  УНН

 • 17096 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В столице Украины, на улице Пушкинской между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной частично ограничили автомобильное движение. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

“Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы продолжаются на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение. На этой части улицы работы продлятся до 30 сентября (время ремонта зависит от погодных условий). Приносим извинения за неудобства”, — сообщили в пресс-службе КК “Киевавтодор”.

Отмечается, что на улице Пушкинской планируется вложить 2 слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки). Освещать улицу LED-фонари на новых опорах.

Также вдоль Пушкинской появится велополос. Чтобы водители не заезжали на тротуары, планируют установить антипаркувальни колонки.

Напомним, в Минрегионе заявили, что установка металлических столбиков перед пешеходными переходами станет обязательным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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