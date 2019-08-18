На одной из столичных улиц ограничили автомобильное движение - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В столице Украины, на улице Пушкинской между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной частично ограничили автомобильное движение. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы продолжаются на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение. На этой части улицы работы продлятся до 30 сентября (время ремонта зависит от погодных условий). Приносим извинения за неудобства”, — сообщили в пресс-службе КК “Киевавтодор”.
Отмечается, что на улице Пушкинской планируется вложить 2 слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки). Освещать улицу LED-фонари на новых опорах.
Также вдоль Пушкинской появится велополос. Чтобы водители не заезжали на тротуары, планируют установить антипаркувальни колонки.
Напомним, в Минрегионе заявили, что установка металлических столбиков перед пешеходными переходами станет обязательным.