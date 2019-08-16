На Одеській трасі викачали пальне з бензовоза після ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. З бензовоза, який потрапив у ДТП на автомобільній дорозі "Київ - Одеса" на Київщині, викачали пальне, яке почало витікати на трасу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Київській області.
Йдеться про ДТП з бензовозом, яка сталася напередодні. За даними ДСНС, опинившись на узбіччі, перекинувся бензовоз “МАН”, в якому було пальне марки А-92, А-95.
"На місці події рятувальники встановили, що внаслідок перекидання сталася розгерметизація автоцистерни, і з неї витікає пальне. Створивши пінну подушку, фахівці ДСНС здійснили перекачку палива", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, у липні в Росії вибухнув бензовоз, четверо людей загинули.