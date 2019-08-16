На Одесской трассе выкачали топливо из бензовоза после ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Из бензовоза, попавшего в ДТП на автомобильной дороге "Киев - Одесса" в Киевской области, выкачали топливо, которое начало вытекать на трассу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в области.
Речь идет о ДТП с бензовозом, которая произошла накануне. По данным ГСЧС, оказавшись на обочине, перевернулся бензовоз "МАН", в котором было горючее марки А-92, А-95.
"На месте происшествия спасатели установили, что в результате опрокидывания произошла разгерметизация автоцистерны, и из нее вытекает топливо. Создав пенную подушку, специалисты ГСЧС осуществили перекачку топлива", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в июле в России взорвался бензовоз, четыре человека погибли.