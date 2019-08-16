На Одеській трасі перекинувся бензовоз
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На автомобільній дорозі "Київ - Одеса" у Київській області перекинувся бензовоз, пальне перекачують до іншої цистерни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"15 серпня о 17:49 на 135-му км автодороги Київ-Одеса поблизу села Сніжки Ставищенського району з’їхала в кювет та перекинулась автоцистерна з бензином (ємністю 38 куб. м). Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.
Станом на 7:00 16 серпня проводиться перекачування пального до іншої цистерни.
Від ДСНС залучено 22 рятувальники та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, у липні в Росії вибухнув бензовоз, четверо людей загинули.