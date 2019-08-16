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На Одеській трасі перекинувся бензовоз

На Одеській трасі перекинувся бензовоз

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. На автомобільній дорозі "Київ - Одеса" у Київській області перекинувся бензовоз, пальне перекачують до іншої цистерни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"15 серпня о 17:49 на 135-му км автодороги Київ-Одеса поблизу села Сніжки Ставищенського району з’їхала в кювет та перекинулась автоцистерна з бензином (ємністю 38 куб. м). Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.

Станом на 7:00 16 серпня проводиться перекачування пального до іншої цистерни.

Від ДСНС залучено 22 рятувальники та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, у липні в Росії вибухнув бензовоз, четверо людей загинули.

Українські Національні Новини

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