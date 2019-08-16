На Одесской трассе перевернулся бензовоз
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. На автомобильной дороге "Киев - Одесса" в Киевской области перевернулся бензовоз, топливо перекачивают в другую цистерну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"15 августа в 17:49 на 135-м км автодороги Киев-Одесса возле села Снежки Ставищенского района съехала в кювет и перевернулась автоцистерна с бензином (емкостью 38 куб. м). Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
По состоянию на 7:00 16 августа проводится перекачка топлива в другую цистерны.
От ГСЧС привлечены 22 спасателя и 5 единиц техники.
Напомним, в июле в России взорвался бензовоз, четыре человека погибли.