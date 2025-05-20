На Одещині водій Opel перевищив швидкість і вилетів з дороги в кювет: двоє загиблих

Смертельна ДТП в Ізмаїльському районі на Одещині забрала життя двох людей. Водій легковика на трасі Одеса-Рені не впорався з керуванням і вилетів у кювет. У результаті аварії загинув він та пасажирка автівки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Трагедія сталася ввечері 19 травня поблизу села Новосільське. Як встановили правоохоронці, 45-річний чоловік, прямуючи автомобілем Opel до міста Рені, перевищив швидкість і вилетів з дороги в кювет. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та його 34-річна пасажирка загинули.

У межах початого провадження поліція призначила низку експертиз, у тому числі, токсикологічну. Обставини аварії встановлюються, розслідування триває.

Нагадаємо

В Ізмаїлі напередодні зіткнулися швидка та легковик. Водій легкового авто не пропустив швидку з сиреною. Семеро людей постраждали, одна жінка 1948 р.н. померла в лікарні.