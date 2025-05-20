В Одесской области водитель Opel не справился с управлением: двое погибших

Смертельное ДТП в Измаильском районе Одесской области унесло жизни двух людей. Водитель легковушки на трассе Одесса-Рени не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии погиб он и пассажирка автомобиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

Трагедия произошла вечером 19 мая вблизи села Новосельское. Как установили правоохранители, 45-летний мужчина, направляясь на автомобиле Opel в город Рени, превысил скорость и вылетел с дороги в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его 34-летняя пассажирка погибли.

В рамках начатого производства полиция назначила ряд экспертиз, в том числе, токсикологическую. Обстоятельства аварии устанавливаются, расследование продолжается.

Напомним

В Измаиле накануне столкнулись скорая и легковушка. Водитель легкового авто не пропустил скорую с сиреной. Семь человек пострадали, одна женщина 1948 г.р. умерла в больнице.