На Одещині успішно діє "єОселя": бійцям сил оборони компенсовані перші 82 кредити
Київ • УНН
Завдяки підписаному договору та на підставі наданого банком реєстру наших захисників компенсацію отримали перші 82 учасника державної програми "єОселя", які відповідають вимогам обласної програми
Влада Одещини частково компенсувала іпотечні кредити єОселя першим 82 бійцям сил оборони. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Він нагадав, що за умов державної програми "єОселя" бійці сил оборони можуть скористатися іпотечним кредитом під 3% річних.
"У свою чергу, мною 09.10.2023 було підписано розпорядження про затвердження програми компенсації. Тобто 3% річних буде сплачено за рахунок обласних коштів.
У листопаді було підписано перший двосторонній договір про співробітництво з АТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ".
Завдяки підписаному договору та на підставі наданого банком реєстру наших захисників компенсацію отримали перші 82 учасника державної програми "єОселя", які відповідають вимогам обласної програми", - інформує Кіпер, додаючи, що сьогодні також підписали договір з АТ "ПРИВАТ БАНК".
Наразі триває організаційна робота щодо підписання подібних договорів з іншими банківськими установами – учасниками державної програми "єОселя", розповів Кіпер. Серед них як державні, так і приватні банки.
Крім того, влада регіону провела зустріч із представниками банків та компаній-забудовників.
"Обговорили нагальні питання щодо реалізації програми. Бо "єОселя" не тільки допомагатиме військовим придбати доступне помешкання, а й сприятиме розвитку первинного ринку житла в регіоні", - підкреслив він.