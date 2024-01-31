В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита

Власти Одесской области частично компенсировали ипотечные кредиты єОселя первым 82 бойцам сил обороны. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Он напомнил, что в условиях государственной программы "єОселя" бойцы сил обороны могут воспользоваться ипотечным кредитом под 3% годовых.

"В свою очередь, мной 09.10.2023 было подписано распоряжение об утверждении программы компенсации. То есть 3% годовых будет уплачено за счет областных средств.

В ноябре было подписано первый двусторонний договор о сотрудничестве с АО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ".

Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы", - информирует Кипер, добавляя, что сегодня также подписали договор с АО "ПРИВАТ БАНК".

Сейчас идет организационная работа по подписанию подобных договоров с другими банковскими учреждениями - участниками государственной программы "єОселя", рассказал Кипер. Среди них как государственные, так и частные банки.

Кроме того, власти региона провели встречу с представителями банков и компаний-застройщиков.

"Обсудили насущные вопросы по реализации программы. Потому что "єОселя" не только будет помогать военным приобрести доступное жилье, но и будет способствовать развитию первичного рынка жилья в регионе", - подчеркнул он.