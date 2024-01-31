В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита
Киев • УНН
Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы.
Власти Одесской области частично компенсировали ипотечные кредиты єОселя первым 82 бойцам сил обороны. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.
Он напомнил, что в условиях государственной программы "єОселя" бойцы сил обороны могут воспользоваться ипотечным кредитом под 3% годовых.
"В свою очередь, мной 09.10.2023 было подписано распоряжение об утверждении программы компенсации. То есть 3% годовых будет уплачено за счет областных средств.
В ноябре было подписано первый двусторонний договор о сотрудничестве с АО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ".
Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы", - информирует Кипер, добавляя, что сегодня также подписали договор с АО "ПРИВАТ БАНК".
Сейчас идет организационная работа по подписанию подобных договоров с другими банковскими учреждениями - участниками государственной программы "єОселя", рассказал Кипер. Среди них как государственные, так и частные банки.
Кроме того, власти региона провели встречу с представителями банков и компаний-застройщиков.
"Обсудили насущные вопросы по реализации программы. Потому что "єОселя" не только будет помогать военным приобрести доступное жилье, но и будет способствовать развитию первичного рынка жилья в регионе", - подчеркнул он.
В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита
Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы.
Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании
Посол Италии в Украине встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи, военной помощи и финансирование техники для разминирования, при этом посол заверил, что дальнейшая поддержка остается приоритетом.
В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве
Сумской городской совет тайным голосованием отстранил городского голову Александра Лысенко от должности после сообщения ему о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн по делу о взяточничестве.
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
Международный суд ООН признал россию виновной в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма по одной из ее статей в обвинениях Украины против россии, связанных с финансированием терроризма на востоке Украины.
россияне обстреливают Херсон - МВА
российские войска, оккупировавшие левый берег, длительное время ведут обстрел Херсона. В МВА призывают горожан держаться подальше от окон.
На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге
Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.
Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой
207 украинцев, в том числе 8 пограничников из Одесской области, были освобождены из российского плена 31 января.
Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"
Услугой продажи автомобилей в приложении "Дія" воспользовались более 12 тысяч украинцев. Средняя стоимость автомобиля по договору составила 270 345 грн, а самые популярные марки - Volkswagen, Ford, Renault и ВАЗ.
Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек
Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.
Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств
Первые средства от российского олигарха, попавшего под санкции, перечислены в госбюджет Украины. Речь идет о 32 миллионах гривен санкционных активов российского олигарха Олега Дерипаски.