На Одещині триває процес бронювання медиків: процедуру пройшли більшість співробітників "екстренки"
Київ • УНН
В Одеській області більша частина співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що підлягають бронюванню, вже пройшли процедуру.
На Одещині триває процес бронювання співробітників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, передає УНН.
Завдячуючи діям керівництва Одеської ОВА, більша частина співробітників, що підлягають бронюванню, вже пройшли процедуру. Міністерство економіки України 25 червня 2024 року видало відповідний наказ. Дякуємо ОТЦК за порозуміння та співпрацю
Конфлікт вичерпано, медики працюють у штатному режимі: в одеській "екстренці" прокоментували інцидент з ТЦК12.06.24, 15:22 • 12997 переглядiв
Нагадаємо
В Одесі співробітники одного із військкоматів кілька годин утримували медиків. На цьому тлі під будівлею ТЦК почалися протести.
Відкрито кримінальне провадження.