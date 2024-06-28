Киев • УНН
В Одесской области большая часть сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, подлежащих бронированию, уже прошли процедуру.
В Одесской области продолжается процесс бронирования сотрудников Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает УНН.
Благодаря действиям руководства Одесской ОГА, большая часть сотрудников, подлежащих бронированию, уже прошли процедуру. Министерство экономики Украины 25 июня 2024 года издало соответствующий приказ. Благодарим ОТЦК за понимание и сотрудничество
Конфликт исчерпан, медики работают в штатном режиме: в одесской "экстренке" прокомментировали инцидент с ТЦК12 июня 2024, 12:22 • 12761 просмотр
Напомним
В Одессе сотрудники одного из военкоматов несколько часов удерживали медиков. На этом фоне под зданием ТЦК начались протесты.
Открыто уголовное производство.