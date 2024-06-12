Конфликт исчерпан, медики работают в штатном режиме: в одесской "экстренке" прокомментировали инцидент с ТЦК
Киев • УНН
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области сообщил, что конфликт между сотрудниками Центра и ТЦК исчерпан, окончательный вердикт должны вынести правоохранительные органы.
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области предоставил разъяснения относительно вчерашнего конфликта военных ТЦК с медиками, передает УНН.
По поводу инцидента, который произошел вчера между сотрудниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ТЦК: конфликт исчерпан. Окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы. Что касается бронирования медиков - сейчас согласно установленному порядку проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и подаются дополнительные списки на их бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен
Там добавили, что все бригады скорой помощи работают в штатном режиме.
Напомним
В Одессе сотрудники одного из военкоматов несколько часов удерживали медиков. На этом фоне под зданием ТЦК начались протесты.
Открыто уголовное производство.