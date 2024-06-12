Конфликт исчерпан, медики работают в штатном режиме: в одесской "экстренке" прокомментировали инцидент с ТЦК

В столице транспортный коллапс из-за непогоды: на каких улицах затруднено движение 47 минут назад • 7195 просмотра

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Затопленные улицы и пробки по всему городу: из-за масштабного ливня в Киеве случился транспортный коллапс час назад • 11928 просмотра

В Киеве из-за ливня уже есть подтопления в трех районах 4 часа назад • 20166 просмотра